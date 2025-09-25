Detenidas dos personas en una pelea en Lugo en la que uno de los implicados sacó una pistola de aire comprimido

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Lugo detuvo el pasado domingo a dos personas que participaban en una pelea en la zona de la Marina Española y en la que uno de los implicados sacó una pistola de aire comprimido ante los agentes.

Según ha informado el cuerpo policial, varias patrullas acudieron a esta zona alertadas por una pelea en la que cinco personas trataban de agredir a otra. Allí, los agentes se interpusieron entre los agresores y la otra persona, consiguiendo disolver la pelea.

Además, la Policía tuvo que inmovilizar a uno de los participantes ya que esgrimía un vidrio en la mano con el que pretendía llevar a cabo la agresión.

En este momento, otro de los implicados huyó del lugar, aunque fue interceptado a los pocos metros. Allí, sacó un arma de fuego que posteriormente los agentes comprobaron que era de aire comprimido.

Tras ser desarmado, la Policía detuvo a las dos personas, que fueron trasladadas a las dependencias policiales, donde se instruyen diligencias para el juzgado de guardia.