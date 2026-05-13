Detenidas dos personas en Pontevedra en un operativo contra una red de robos

Vehículo de la Guardia Civil.
Vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL
Europa Press Galicia
Publicado: miércoles, 13 mayo 2026 9:54
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   PONTEVEDRA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

   Agentes de la Guardia Civil detuvieron a dos personas en la ciudad de Pontevedra en el transcurso de un operativo contra un grupo criminal presuntamente vinculado a varios robos.

   Según han informado fuentes del Instituto Armado consultadas por Europa Press, la fase de explotación de la operación tuvo lugar en la jornada de este martes.

   Así, los efectivos realizaron dos registros domiciliarios en la calle San Antoniño y detuvieron a dos personas.

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