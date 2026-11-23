Agente de Policía Nacional junto a un coche patrulla - POLICÍA NACIONAL

LUGO, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Lugo detuvo a dos personas como presuntas autoras de un robo con violencia tras sustraerle dos carteras a un hombre en la vía pública.

Según ha informado el cuerpo policial en un comunicado, los hechos tuvieron lugar de madrugada, cuando el varón caminaba solo por la calle. Así, uno de los implicados lo inmovilizó con la técnica del 'mataleón' mientras el otro le registró los bolsillos y le sustrajo dos carteras.

Las dos personas implicadas huyeron del lugar. De esta forma, los agentes recabaron grabaciones de distintas cámaras e identificaron a los dos presuntos autores, que detenidos y puestos a disposición judicial.