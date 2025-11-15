Detenidas dos personas por un robo de 1.750 válvulas utilizadas en bombonas de butano en Guitiriz (Lugo)

LUGO, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido durante la madrugada del jueves a dos vecinos de Ferrol (A Coruña), de 45 y 47 años de edad, como presuntos autores del robo de 1.750 válvulas utilizadas en las bombonas de butano. El material fue sustraído de las instalaciones de una empresa, a las que supuestamente accedieron escalando.

Según informa el instituto armado, agentes en servicio, en el marco de labores propias de seguridad ciudadana, identificaron a una furgoneta estacionada en las inmediaciones del área recreativa de Pardiñas, en Guitiriz (Lugo).

El vehículo se encontraba en ese momento abierto y sin carga. Posteriormente, la furgoneta, ocupada por los ahora detenidos, se trasladó a la parte trasera de una empresa de las inmediaciones del área; minutos más tarde, abandonaron el lugar en dirección a Coruña.

De este modo, los agentes procedieron a la identificación del vehículo y sus ocupantes y encontraron en el interior de la furgoneta 50 sacos llenos de válvulas (un total de 1.750), de las utilizadas en las bombonas de butano.

Ante este hallazgo, se realizaron gestiones con los responsables de la empresa donde estacionaron anteriormente los ocupantes del vehículo. La Guardia Civil constató que en ese periodo de tiempo accedieron a sus instalaciones mediante escalo. Finalmente, las personas detenidas y las diligencias policiales han sido puestas a disposición del Juzgado de Villalba (Lugo).