Detenidas dos personas en Vigo tras registrarse incidentes entre aficionados del Celta y del Niza

VIGO 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han sido detenidas en las últimas horas por la Policía Local de Vigo tras registrarse incidentes entre aficionados del Celta y del Niza en la noche de este miércoles para el jueves en la ciudad olívica.

Según fuentes policiales consultadas por Europa Press, se trata de dos hinchas del Celta que fueron interceptados golpeando mobiliario urbano.

Ante esta situación, agentes municipales intervinieron, momento en el cual trataron de agredir a los policías, por lo que fueron detenidos como supuestos autores de un delito de atentado contra agente de la autoridad.

Pese a esto, la Policía Nacional ha destacado que se llevó a cabo un dispositivo especial para evitar enfrentamientos entre seguidores de ambos equipos. El partido se celebrará esta noche a partir de las 21.00 horas en Balaídos.