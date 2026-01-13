Detenidas 5 personas vinculadas con el hallazgo de 200 kilos de cocaína en un contenedor en el Puerto de Vigo

VIGO 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía ha detenido a cinco personas por su supuesta vinculación con un cargamento de unos 200 kilos de cocaína, que fue localizado en un contenedor, en un buque que arribó en las últimas horas al Puerto de Vigo.

Según ha podido saber Europa Press, los detenidos son personas de nacionalidad extranjera (albaneses) y se les relaciona con el hallazgo de esa partida de cocaína, que llegó en un buque portacontenedores a la terminal viguesa este lunes. El barco viajaba desde Sudamérica en la llamada 'ruta de la fruta'.

Tanto la Policía como el Servicio de Vigilancia Aduanera estaban pendientes de la llegada del barco, ante las sospechas de que existiera el cargamento ilícito. La investigación está coordinada por el juzgado de instrucción 8 de Vigo.

Se da la circunstancia de que hace un año, la Policía frustró la entrada de 1.250 kilos de cocaína, vinculados con la mafia albanesa, a través del Puerto de Vigo. La droga viajó desde Ecuador en un portacontenedores y en ese operativo, en el que se detuvo a 9 personas (albaneses y belgas), participaron agentes infiltrados.

Fuentes consultadas por Europa Press han señalado que, al menos una de las personas detenidas ahora, estaría relacionada con el alijo intervenido en esa operación de enero de 2025.