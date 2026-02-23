Detenidas seis personas tras la desarticulación de un grupo de venta de droga en Ourense

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

OURENSE, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Ourense ha desarticulado un grupo criminal dedicado a la venta de drogas en el barrio ourensano de Covadonga, tras una investigación que ha culminado con la detención de seis personas.

Tal y como han informado fuentes próximas al caso, la operación se ejecutó el pasado viernes por la tarde, por parte del Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de la ciudad, que culminó con la detención de seis individuos involucrados.

En concreto, los agentes efectuaron dos registros, en las dos guarderías de droga del grupo, una de ellas en un garaje próximo a la Avenida de Santiago, y la segunda en un piso de la calle Júpiter.

Según han confirmado dichas fuentes, los detenidos fueron puestos a disposición judicial el pasado sábado por la tarde. El juez decretó su libertad.

Esta es la segunda operación antidroga efectuada esta pasada semana, después de que la Policía detuviese el pasado jueves a un individuo mientras este se desplazaba en su vehículo. En concreto, la detención se produjo tras una persecución policial en la N-120, dirección Monforte (Lugo), a la altura de Ribela.