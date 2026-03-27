Detenido tras atacar a una anciana para robarle en A Coruña, utilizando la técnica del 'mataleón'

A CORUÑA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de A Coruña han detenido a un varón como presunto autor de un robo con violencia cometido en la ciudad, en el que la víctima fue una mujer anciana a la que aplicó la técnica del 'mataleón'.

Según han informado fuentes policiales, los hechos ocurrieron el pasado 12 de marzo, cuando la mujer accedía al portal de su domicilio, en el barrio coruñés de Os Castros.

El individuo entró rápidamente tras ella en el portal, agrediéndola sin que la mujer tuviera posibilidad de defenderse, ya que la abordó por detrás haciendo ademán de estrangularla, con la intención de dejarla inconsciente y poder robarle.

Sin embargo, el hombre no logró su objetivo por que la víctima comenzó a gritas y pedir auxilio, por lo que el ladrón abandonó el lugar a la carrera, dejando a la mujer tendida en el suelo y con lesiones, de las que tuvo que ser atendida.

Las investigaciones policiales llevaron a la identificación del sospechoso, que fue detenido este miércoles en la localidad de Ferrol. Tras su puesta a disposición judicial, ingresó en prisión provisional.