Detenido en Chantada (Lugo) tras agredir a dos individuos con los que tenía diferencias previas

LUGO 4 May. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de lesiones, tras agredir a otros dos individuos a los que conocía, y con los que tenía diferencias previas.

Según han informado fuentes de la Comandancia de Lugo y del CIAE 112 Galicia, los hechos ocurrieron a primera hora de la mañana de este domingo.

Sobre las 8.00 horas, los servicios de Emergencias recibieron la llamada de un particular que solicitaba asistencia para un varón que estaba sangrando y que había sido agredido en la Avenida de Monforte. El 112 alertó a Urxencias Sanitarias-061 y a la Guardia Civil.

Efectivos del Instituto Armado acudieron al punto y allí detuvieron al presunto autor de la agresión, que también había causado lesiones a otro individuo. Según ha trasladado la Guardia Civil, agresor y víctimas se conocían.

Las personas heridas son dos varones de 40 y 41 años de edad, M.L.F. e I.M.F., que fueron inicialmente atendidos en los servicios de Atención Primaria y luego trasladados en ambulancia de soporte vital básico al Hospital de Monforte.