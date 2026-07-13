Detenido un conductor que negó su implicación en un siniestro en Celanova (Ourense) y que figura en el sistema VioGén

Detenido conductor que negó su implicación en un siniestro en Celanova (Ourense) y que figura en el sistema VioGén - GUARDIA CIVIL

OURENSE, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre tras haber negado este su implicación en un siniestro de tráfico en el municipio ourensano de Celanova. El conductor, que dio positivo en drogas, figura en el Sistema VioGén por contar con una orden de alejamiento de la mujer con la que viajaba en el vehículo.

Según ha informado la Comandancia en un comunicado, durante la tarde del pasado 16 de junio la Central Operativa de Tráfico recibió un aviso de un siniestro vial en la AG31, a la altura de la localidad de Celanova.

Una patrulla procedió entonces a recorrer dicha vía localizando al final de esta un turismo accidentado que contaba con desperfectos en el frontal izquierdo y se encontraba cerrado, vacío y con un transportín de animales sobre el asiento.

Así las cosas, testigos presenciales de los hechos manifestaron a los agentes una descripción de los ocupantes del vehículo, concretamente un varón y una mujer, relatando que los habían visto salir del mismo y alejarse en dirección al núcleo urbano.

LOCALIZACIÓN DE LOS IMPLICADOS En esta línea, la patrulla logró localizar a la mujer, que se encontraba paseando con un perro y que manifestó ser la conductora del vehículo accidentado, negando con todo saber nada de ningún acompañante.

A renglón seguido, los agentes fueron nuevamente alertados por testigos presenciales de que el hombre que acompañaba a la mujer en el turismo se encontraba en un cajero de la zona, intentando acceder a su interior golpeando la puerta.

Así, tras entrevistarse con el varón y tras haber negado este inicialmente su implicación en los hechos, terminó admitiendo ser el conductor del vehículo, siendo entonces sometido a la prueba de drogas y arrojando finalmente un resultado positivo.

La Comandancia logró ratificar, además, que el conductor tenía en vigor una orden de alejamiento respecto a la mujer que viajaba con él como acompañante y procedió entonces a su detención.

Tal y como han ratificado, el conductor se enfrenta así a un delito de quebrantamiento de medida cautelar judicial, castigado con penas de prisión de seis meses a un año, así como a una multa de 1.000 euros y seis puntos por conducir con la presencia de drogas en el organismo.