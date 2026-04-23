Detenido un conductor en Pontevedra por agredir a un policía e intentar tragar el ticket de la prueba de alcoholemia

PONTEVEDRA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Pontevedra detuvo el pasado 18 de abril a un conductor acusado de agredir a un agente e intentar tragar el ticket con el resultado de la prueba de alcoholemia.

Tal y como ha trasladado la Policía, los hechos tuvieron lugar sobre las 18.00 horas en la calle Eduardo Pondal. Una patrulla acudió al lugar donde se había producido un accidente de tráfico con el objetivo de ayudar y prestar asistencia en la formalización de un parte amistoso entre las personas implicadas.

Sin embargo, durante el transcurso de las entrevistas con las partes, los policías observaron que una de ellas presentaba un evidente estado de embriaguez.

Al someter a esta persona a las pruebas de alcoholemia, el resultado arrojó una tasa de 0,86 mg/l. En el momento en el que se le indicó el resultado de la prueba, adoptó una actitud agresiva: intentó romper el ticket impreso por el etilómetro, llegando a introducirlo en la boca, y acto seguido se tiró al suelo, lo que provocó que se golpeara en la nariz.

Cuando los agentes trataron de ayudarla a incorporarse, comenzó a forcejear, "propinándole varios puñetazos a uno de los agentes y agarrándose a sus piernas con la intención de tirarlo al suelo".

Finalmente, la Policía Local procedió a su detención por agredir a un agente de la autoridad y por la presunta comisión de un delito contra la seguridad vial, en la modalidad de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas superando las tasas legalmente permitidas.