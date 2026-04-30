Detenido un exempleado de una tienda de telefonía de Sanxenxo por robar móviles valorados en 23.000 euros

Imagen de una tienda de telefonía. - GUARDIA CIVIL

PONTEVEDRA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil han detenido a un hombre de 29 años, vecino de Pontevedra, por robar móviles valorados en 23.000 euros en una tienda de telefonía en Sanxenxo (Pontevedra) en la que había trabajado anteriormente.

La investigación se inició a raíz de la denuncia interpuesta por responsables del comercio, quienes detectaron la desaparición de varios terminales de alta gama sin signos de entrada forzada en el local.

Las pesquisas realizadas por el Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Sanxenxo permitieron identificar como presunto autor a un exempleado del establecimiento, quien, "aprovechando el conocimiento de las instalaciones y de los sistemas de seguridad, habría accedido al local en diferentes episodios para sustraer los dispositivos".

En un comunicado, la Guardia Civil explica que se pudo determinar que los móviles sustraídos eran posteriormente vendidos en establecimiento de compraventa de segunda mano en Vigo, lo que permitió algunos de los aparatos que no habían sido puestos todavía a la venta.

Los hechos fueron puestos en conocimiento del Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción Plaza de guardia de Cambados, donde deberá comparecer el presunto autor cuando sea citado.