Detenido un hombre de 32 años por traficar con drogas en Pontevedra

PONTEVEDRA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local ha detenido a un hombre de 32 años de edad como presunto autor de un delito de tráfico de drogas tras ser interceptado en su vehículo cuando hacía entrega de un paquete a otras personas.

Según ha informado la Policía, la detención tuvo lugar el pasado día 12, después de que los agentes le hiciesen un seguimiento durante esta jornada y la anterior en el entorno de las calles Barca y Cruceiro de la ciudad. Todo ello tras recibir informaciones de residentes en la zona que alertaban de la supuesta venta de estupefacientes.

Durante las vigilancias, los agentes observaron como el conductor de un vehículo entregaba un pequeño paquete a una persona que se encontraba en el lugar, que fue entregado por este a una tercera persona.

Recuperado el contenido del paquete, los agentes constataron que eran dos envoltorios de heroína. Por ello, localizaron y detuvieron al conductor del vehículo, resultado ser un hombre de 32 años.

En el registro posterior, se le interceptaron 135 euros en billetes que fueron puestos a disposición judicial junto con el detenido y la sustancia intervenida.