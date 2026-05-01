Detenido un hombre de 71 años en Pontevedra por violencia de género a su pareja de 41

PONTEVEDRA 1 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Pontevedra ha detenido a un hombre de 71 años por violencia de género a su pareja, de 41 años, informa en relación a un suceso ocurrido pasadas la una de la madrugada del miércoles 22 de abril.

La intervención se inició cuando los agentes se desplazaron a una vivienda tras ser alertados de que un hombre estaba amenazando a su pareja. Una vez en el lugar, la dotación policial se entrevistó con la víctima, una mujer de 41 años que presentaba un estado evidente de nerviosismo.

Según manifestó a los agentes, el presunto agresor la había abordado en la calle antes de llegar al domicilio familiar, profiriendo amenazas con echarla de la casa. Durante su declaración, la mujer explicó que mantenían una relación desde había seis años, pero que los problemas comenzaron hace dos debido al carácter extremadamente controlador de su pareja.

El detenido presuntamente ejercía un control férreo sobre ella, llegando a abrir su correspondencia y prohibiéndole salir con sus amistades, una situación que le provocó ataques de ansiedad que requirieron asistencia médica.

Además de la violencia psicológica y las constantes amenazas de dejarla en la calle junto con sus hijos, la mujer relató diversos episodios de violencia física, indicando que había sido zarandeada y empujada por el pecho y por la espalda en varias ocasiones.

"En un de los episodios más violentos, el agresor llegó a propinar un puñetazo contra la pared, justo delante de la cara de la víctima", explica la Policía Local sobre lo relatado por ella.

La mujer indicó que nunca había denunciado la situación con anterioridad por miedo a quedar sin hogar con sus hijos, al carecer de medios económicos para independizarse. Los agentes también tomaron declaración a una testigo, quien corroboró la versión de la víctima, señalando que las discusiones entre ambos eran muy acaloradas y que el hombre solía ponerse muy violento.