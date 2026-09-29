Detenido un hombre acusado de acuchillar a otro en un bar del barrio de A Milagrosa, en Lugo

LUGO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de unos 38 años ha resultado herido durante la madrugada del lunes en un establecimiento de hostelería del barrio lucense de A Milagrosa tras ser acuchillado, presuntamente, por otro cliente dentro del establecimiento.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 01.00 horas en un bar situado en la Rúa Río Navia. La víctima logró salir del local por sus propios medios tras recibir dos cuchilladas y fue localizada en el exterior por una patrulla de la Policía Local que circulaba por la zona.

Los agentes le prestaron los primeros auxilios mientras esperaban la llegada de los servicios sanitarios, que posteriormente lo trasladaron al Hospital Universitario Lucus Augusti (HULA).

Inicialmente, su estado no parecía revestir especial gravedad y fue evacuado consciente y estabilizado, aunque tuvo que ser tratado de las lesiones.

Mientras, el presunto agresor fue localizado en ese mismo momento por los agentes en el interior del establecimiento y fue detenido.

La víctima y el detenido eran clientes habituales del local, aunque no ha trascendido el motivo concreto que desencadenó el enfrentamiento.

El arrestado fue trasladado previamente a un centro sanitario para un reconocimiento médico y posteriormente quedó en los calabozos de la Policía Local a la espera de pasar a disposición judicial.