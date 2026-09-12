Detenido un hombre tras agredir a su pareja en Pontevedra

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PONTEVEDRA, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local y de la Policía Nacional de Pontevedra detuvo a un hombre como presunto autor de un delito de violencia de género tras agredir a su pareja en su domicilio.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, el suceso se produjo en la noche del pasado 3 de septiembre y fue una vecina la que avisó de que se encontraba en la vía pública con una mujer que manifestó sufrir malos tratos por parte de su pareja.

La víctima indicó que, después de una discusión en el domicilio, el hombre la sujetó fuertemente por los brazos y la empujó contra el suelo, lo que le provocó arañazos en un brazo.

Los agentes localizaron al hombre en el lugar de los hechos, que reconoció que habían discutido, pero alegó que la mujer había tropezado con la alfombra. Asimismo, el varón indicó que convivían juntos y que tenían una relación sentimental desde hacía dos meses.

Los agentes procedieron a la detención del varón para su puesta a disposición judicial.

OTRAS DETENCIONES

En otro orden de asuntos, la Policía Local también detuvo a dos individuos sobre los que pesaban diferentes órdenes judiciales pendientes.

Los agentes arrestaron al cliente de un bar que estaba alterado y con una actitud desafiante hacia una camarera. Al identificarlo, constataron que tenía una orden de búsqueda, detención y personación.

En el segundo caso, la patrulla de la Policía Local acudió a un establecimiento después de recibir un aviso de que cuatro hombres intentaban acceder al local, pero en el lugar solo encontraron a un varón, pareja de la propietaria.

Cuando verificaron sus antecedentes policiales, comprobaron que el hombre tenía en vigor una requisitoria judicial de búsqueda, detención y personación por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar, así como una orden de averiguación de domicilio y paradero por un delito de apropiación indebida. Por todo ello, procedieron a detenerlo.