Detenido un hombre y desmantelado un punto de venta de sustancias estupefacientes en Melide (A Coruña)

Imagen del contenido hallado en la vivienda - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública y ha desmantelado un punto de venta de sustancias estupefacientes en Melide (A Coruña).

Tal y como ha trasladado la Guardia Civil en una nota de prensa, el Equipo Roca de la Compañía de Santiago de Compostela, en colaboración con la Guardia Civil de los Puestos de Melide y Boimorto y el Grupo Cinológico de la Comandancia ha realizado la actuación en el marco de la operación Capport.

Dicha operación se inició tras detectar un "trasiego constante e ininterrumpido de personas, ajenas al barrio", a un inmueble de la localidad, lo que generaba "gran alarma social" entre los vecinos.

Según ha explicado la Guardia Civil, los agentes constataron que al edificio "acudían consumidores tanto de Melide, como de las localidades limítrofes", así como que el detenido "realizaba un promedio de 15 a 20 ventas diarias", normalmente "concentradas en una franja horaria muy concreta".

Así, detalla que las transacciones se realizaban en el portal del edificio o se desplazaba él a pie o en patinete hasta el punto convenido, siendo siempre "ventas rápidas que duraban escasos segundos".

Tras realizar las gestiones correspondientes, los guardias civiles sorprendieron al varón en el momento que "realizaba una transacción de hachís", hallando durante el registro de sus pertenencias dos dosis individualizadas de cocaína y dinero en efectivo. Por todo ello, efectuaron su detención como presunto autor de un delito contra la salud pública e incautaron los efectos encontrados.

Además, la Guardia Civil solicitó el correspondiente Mandamiento de entrada y registro en domicilio, localizando durante el mismo 140 dosis de cocaína en roca, 102 gramos de hachís y 186 gramos de marihuana.

También, hallaron en la vivienda útiles de corte y preparación de las sustancias estupefacientes, básculas de precisión, recortes plásticos y alambres de los utilizados habitualmente en la confección de envoltorios para dosis individualizadas, 1.000 euros en moneda fraccionada, así como diversa documentación de las transacciones.

Con todo, el detenido, junto con las actuaciones realizadas y los efectos aprehendidos, fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción, Plaza 1 de Arzúa, decretando la Autoridad Judicial su ingreso en Centro Penitenciario.