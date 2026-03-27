Detenido un hombre tras herir con un arma blanca a un familiar en una vivienda en Porto do Son (A Coruña)

Archivo - Coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil detuvo a un hombre, de 67 años, como presunto autor de herir con un arma blanca a un familiar en una vivienda del municipio coruñés de Porto do Son.

Según fuentes conocedoras del suceso consultas por Europa Press, los hechos se produjeron minutos antes de las 20.00 horas de este jueves en el lugar de O Curro, en la parroquia de Xuño.

Hasta el lugar también se desplazaron los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 que trasladaron al herido, de 68 años, al Hospital do Barbanza.