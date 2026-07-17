Detenido un hombre en Lugo que agredió y mordió a un vigilante de seguridad tras robar en un supermercado

Archivo - Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

LUGO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Lugo detuvo a un hombre, de 27 años, por robar en un supermercado de la Avenida da Coruña y agredir y morder a un vigilante de seguridad.

Según ha informado el Cuerpo en un comunicado, los hechos sucedieron en junio cuando el hombre portaba diversos productos ocultos entre sus prendas, entre ellos, una botella de whisky.

Así, al ser interceptado por el vigilante de seguridad del establecimiento y requerido para que mostrara los artículos, el individuo hizo caso omiso e intentó huir del lugar con los artículos.

El hombre reacción de una forma "muy violenta" ante la actuación del vigilante y, como consecuencia, iniciaron un forcejeo. El detenido propinó golpes y patadas al trabajador de seguridad y le mordió en el brazo.

Tras la agresión, el hombre huyó del establecimiento y los agentes, al analizar las imágenes de las cámaras de seguridad, pudieron identificarlo y detenerlo.

Al varón le constaban varias reclamaciones judiciales den vigor, entre ellas una orden de búsqueda y detención dictada por un Juzgado de Valencia.

El detenido pasó a disposición judicial, que decretó su ingreso en prisión.