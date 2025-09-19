Detenido un hombre en Lugo por agredir a un menor, hijo de su pareja

LUGO 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Lugo ha detenido a un hombre por una caso "grave de violencia familiar" tras recibir la denuncia de una mujer de que su pareja "agredía violentamente a su hijo menor de 13 años".

Según traslada el cuerpo policial, los agentes detuvieron "inmediatamente al padre para iniciar las diligencias legales correspondientes".

Mientras, el menor recibió atención médica y se activaron los protocolos de vigilancia. Concreta, además, que la madre "amplió su testimonio en la comisaría".

Por otra parte, los efectivos de Lugo también intervinieron "sin causar daños" en un edificio cuyo sistema de cierre había resultado dañado y detectaron un cristal roto "con riesgo de lesiones personales", lo que requirió la "evacuación inmediata de los residentes".

Además, una mujer fue localizada en la Ronda da Muralla "caminando con dificultad tras ser vista cayendo en otra zona de la ciudad". La transeúnte rechazó atención médica en varias ocasiones, pero los agentes permanecieron en la zona hasta que se aseguraron de que llegara a su domicilio.

También miembros de la Policia Local encontraron una persona fallecida "en su cama, sin signos de violencia" tras la notificación de un familiar al no poder contactar a su hermano mayor, quien padecía una enfermedad crónica.

Asismismo, una mujer solicitó asistencia porque su hermano, diagnosticado con demencia, intentaba salir de casa "sin supervisión". Los agentes lo encontraron desorientado en la vía pública y lo llevaron a casa.

Otro caso atendido fue el de un madrileño que solicitó ayuda tras no poder contactar con un familiar de 88 años residente en Lugo. Tras verificar el domicilio, los vecinos de la propiedad informaron que el hombre había fallecido semanas atrás.