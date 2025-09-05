Detenido un hombre en Ourense como autor de tres delitos de robo con fuerza en diferentes establecimientos

OURENSE, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Ourense detuvieron a un hombre como presunto autor de tres delitos de robo con fuerza, llevados a cabo en diferentes establecimientos de varias calles céntricas de la ciudad.

Según ha informado el Cuerpo policial, la detención se produjo el lunes y los hechos se produjeron a lo largo del mes de agosto de este año.

En los tres robos utilizaba el mismo método para violentar las persianas de acceso a los establecimientos, y ya una vez en el interior, forzaba la caja registradora y sustraía efectos de distinta consideración.

El hombre robó en una cafetería, una juguetería y un establecimiento de venta de ropa deportiva, siempre de madrugada, fuera del horario de apertura al público.