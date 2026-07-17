Detenido un hombre en Pontevedra por agredir a un agente tras causar varios altercados en el casco histórico

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Pontevedra han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de atentado contra un agente de la autoridad. En concreto, la Policía ha explicado en un comunicado que el arrestado causó lesiones en una pierna a uno de los policías que participó en el operativo este miércoles.

Según detalla este mismo comunicado, los hechos tuvieron lugar alrededor de las 02.08 horas en la calle Isabel II, en el casco histórico de la ciudad. Una vez en el punto, los efectivos policiales encontraron al hombre con un comportamiento "desafiante", este llegó a tumbarse en el suelo mientras profería insultos contra los agentes.

Asimismo, testigos presenciales indicaron que el individuo, que parecía estar bajo los efectos del alcohol o sustancias estupefacientes, había provocado altercados previos y agredido a varios viandantes.

Con el objetivo de evitar que se produjeran más incidentes, la patrulla acompañó al hombre hasta su lugar de residencia. Sin embargo, en el momento en el que el vehículo policial retomaba la marcha, el individuo se abalanzó sobre el capó.

Tras ser retirado del coche, "volvió a tumbarse en la calzada para obstaculizar el paso y propinó varias patadas", alcanzando a uno de los agentes en el muslo derecho.

Finalmente, el hombre fue detenido por el mencionado delito y también ha sido objeto de sanciones administrativas debido a los insultos dirigidos a los integrantes de la patrulla.