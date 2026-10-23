Detenido un hombre en Pontevedra por agredir a su exnovia menor de edad y amenazar con un cuchillo a varias personas

PONTEVEDRA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local de Pontevedra detuvieron esta semana a un joven de 22 años que había agredido a su exnovia, menor de edad, y había amenazado con un cuchillo a varias personas que habían intentado auxiliarla.

Según informa el ayuntamiento, los hechos sucedieron este miércoles, cuando los agentes fueron alertados por la presencia de un individuo en la calle que estaba amenazando a varias personas con un cuchillo.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron a un grupo de personas que les informaron de que su amiga, de 16 años, acababa de ser agredida por su expareja, de 22. Según su relato, el hombre la había zarandeado, la había agarrado del cuello y le había propinado varias bofetadas.

Cuando los testigos lo increparon, el agresor sacó un cuchillo de debajo de la ropa y lo empuñó hacia ellos.

Dado que la víctima era menor de edad, los agentes contactaron con su tutora para informarle de lo sucedido y explicarle los pasos a seguir para presentar la correspondiente denuncia. Tras realizar las comprobaciones y valorar la información obtenida, los agentes localizaron al agresor y procedieron a su detención.