Detenido un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en un establecimiento hostelero de A Guarda

Guardia Civil - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en un establecimiento hostelero situado en A Guarda (Pontevedra). En concreto, los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del 29 de octubre, cuando la central de alarmas alertó a la Guardia Civil de una posible intrusión en el local.

A continuación, una patrulla de la Guardia Civil de A Guarda se desplazó hasta el lugar y, durante el trayecto, se recibió una llamada en el teléfono de emergencias 062 de un ciudadano que había visto cómo un hombre saltaba desde el interior del establecimiento hacia la calle.

Con todo, el sospechoso fue encontrado a las 02.35 horas del mismo día y la actuación culminó con su detención, así como con la recuperación de la recaudación sustraída.

El detenido, de 47 años y con antecedentes, se encontraba de permiso penitenciario y ha pasado este viernes a disposición del tribunal de instancia sección civil y de Instrucción nº 3 de Tui.