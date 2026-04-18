Detenido un hombre como presunto autor de un delito de violencia de género en Pontevedra

PONTEVEDRA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido detenido por agentes de la Policía Local como presunto autor de un delito de violencia de género en el centro de Pontevedra. La mujer se encontraba pidiendo auxilio en la calle.

Tal y como ha trasladado el Ayuntamiento de Pontevedra en una nota de prensa, fue en la madrugada del 11 de abril, alrededor de las 4.00 horas. Varios testigos indicaron a los agentes que vieron a un hombre agrediendo a la mujer, agarrándola del cuello mientras ella gritaba pidiendo ayuda.

En el momento que se acercaron para intervenir, los dos abandonaron el lugar corriendo, pero fueron interceptados rápidamente por otra patrulla de la Policía Local en las inmediaciones.

Los agentes entrevistaron por separado a la mujer, quien, "bastante nerviosa", confirmó que mantenía una relación afectiva con el presunto agresor desde hace dos años.

También, relató que este se había mostrado violento de forma repentina, agarrándola por el cuello. Asimismo, la mujer señaló que no era la primera vez que el detenido presentaba este tipo de alteraciones violentas.

Por todo ello, la Policía Local procedió a la detención del individuo, el cual fue puesto a disposición judicial de forma inmediata.