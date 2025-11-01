Detenido un hombre en Ribeira tras agredir a otro con un arma blanca

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Policía Nacional ha detenido este sábado a un hombre en el municipio coruñés de Ribeira tras supuestamente agredir a otro con un arma blanca.
Según han informado a Europa Press fuentes cercanas al caso, el suceso ha tenido lugar en una carretera de la parroquia de Carreira en torno a las 14.00 horas de este sábado.
La víctima ha sido trasladada con vida al hospital de referencia mientras que el presunto agresor permanece en dependencias policiales.