Detenido un hombre en Ribeira tras agredir a otro con un arma blanca

Europa Press Galicia
Publicado: sábado, 1 noviembre 2025 16:24

   SANTIAGO DE COMPOSTELA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

   La Policía Nacional ha detenido este sábado a un hombre en el municipio coruñés de Ribeira tras supuestamente agredir a otro con un arma blanca.

   Según han informado a Europa Press fuentes cercanas al caso, el suceso ha tenido lugar en una carretera de la parroquia de Carreira en torno a las 14.00 horas de este sábado.

   La víctima ha sido trasladada con vida al hospital de referencia mientras que el presunto agresor permanece en dependencias policiales.

