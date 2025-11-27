Detenido un hombre por robar en una vivienda de Castrelo de Miño (Ourense) joyas valoradas en 2.000 euros

Archivo - Coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Equipo Roca de la Guardia Civil de Ourense detuvo a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en una vivienda de Castrelo de Miño en la que se apoderó de joyas valoradas en 2.000 euros.

Según ha informado el Instituto Armado, el hombre, de 58 años, fue detenido el martes en el marco de la operación 'Sold' y las joyas sustraídas habían sido vendidas en un establecimiento de compro-oro.

El hombre fue detenido por la Guardia Civil en tres ocasiones por los mismos hechos delictivos.

INVESTIGADOS A CAÑIZA

En otro orden de asuntos, la Guardia Civil de Celanova tomó declaración en calidad de investigados a dos vecinos de A Cañiza, de 53 y 55 años, como presuntos autores de un delito de hurto de 2.380 metros de cable telefónico valorado en 6.000 euros.

Los hechos, según ha indicado el Instituto Armado, sucedieron el 7 de septiembre en la OU-404, en el punto kilométrico 13, en la localidad de Outormuro.