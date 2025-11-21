Detenido un hombre por un robo en una cafetería de Meaño (Pontevedra)

Hombre detenido por un robo en una cafetería de Meaño (Pontevedra). - GUARDIA CIVIL DE PONTEVEDRA

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Sanxenxo detuvo a un hombre, de 40 años y con antecedentes policiales, como supuesto autor de un delito de robo con fuerza en una cafetería de Meaño (Pontevedra).

Según ha informado el Instituto Armado, los hechos sucedieron en la madrugada del día 19 cuando, el ahora detenido, accedió al interior del establecimiento forzando la puerta trasera, cubriendo en todo momento su rostro con una sudadera de capucha y una mascarilla quirúrgica.

Una vez en el interior, mediante el uso de herramientas, destrozó la totalidad de los dispensarios de la máquina recreativa, con el objetivo de llegar a los cajetines de recaudación, llevando la totalidad de la misma y causando unos daños que superan los 6.950 euros.

El Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Sanxenxo, se hizo cargo de la investigación y, tras la inspección ocular practicada, pruebas recabadas en el lugar de los hechos y otras pesquisas, pudieron identificar al supuesto autor. Además, su identidad coincidiría con la misma persona que había sido detenida hace un mes por hechos similares en el mismo establecimiento.

Las diligencias, junto con el detenido, fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción Plaza de guardia de Cambados, que decretó su puesta en libertad.