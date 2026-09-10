Detenido un individuo como presunto autor de cuatro delitos de robo con fuerza en lavanderías automáticas de Ourense

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OURENSE, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Ourense ha detenido a un individuo como presunto autor de cuatro delitos de robo con fuerza cometidos en lavanderías automáticas de diferentes barrios de Ourense durante los meses de agosto y septiembre.

Según ha informado el Cuerpo en un comunicado, la primera detención se produjo el pasado 2 de septiembre tras las investigaciones llevadas a cabo por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), que permitieron identificar al presunto autor de los hechos y ponerlo a disposición judicial.

Los primeros dos robos tuvieron lugar el pasado 28 de agosto, cuando el hombre accedió al interior de dos establecimientos en Barrocanes y A Carballeira aprovechando el horario de apertura al público y forzó la máquina de cambio apoderándose de dinero en efectivo.

Un 'modus operandi' que repitió en los dos robos siguientes en fechas posteriores, tras acceder a otras dos lavanderías autoservicio en A Residencia y Centro, haciendo uso esta vez de una máquina radial y causando daños valorados en más de 5.500 euros y sustrayendo cerca de 3.100 euros en metálico.

DETENCIÓN E INGRESO EN PRISIÓN

Finalmente, el pasado 5 de septiembre, agentes de la Unidad de Policía Nacional Adscrita a la Comunidad Autónoma de Galicia detuvieron al mismo individuo como presunto autor de otro robo con fuerza en una lavandería en el centro de la ciudad.

En este caso, el hombre fue sorprendido 'in fraganti' en el interior del establecimiento después de haber forzado la máquina de cambio. Así, fue puesto a disposición judicial, que decretó su ingreso en prisión.

Según han confirmado fuentes policiales, al investigado se le atribuyen desde el pasado mes de junio hasta 12 robos con fuerza de características similares.