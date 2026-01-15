Detenido un joven de 18 años por robar en un establecimiento comercial de Barreiros (Lugo)

Objetos intervenidos en Barreiros. - GUARDIA CIVIL DE LUGO

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil detuvo en la localidad lucense de Barreiros a un joven, de 18 años y vecino de Cudillero, como supuesto autor de un delito de robo en el interior de las instalaciones de un establecimiento comercial.

Según ha informado el Instituto Armado, los hechos sucedieron este miércoles cuando una patrulla observó como dos personas saltaban el cierre de un establecimiento comercial y, al detectar la presencia de los agentes, se dieron a la fuga.

Así, en el exterior del cerrado los agentes encontraron varias piezas mecánicas de vehículos, que estaban apiladas para ser trasladadas posteriormente.

Por todo ello, los agentes comenzaron una investigación y detectaron en un camino de tierra próximo un vehículo estacionado y observaron una persona acceder al turismo.

De esta forma, procedieron a identificar a la persona que manifestó que había dejado el vehículo en aquel punto debido a una avería y que lo iba a trasladar a su domicilio. Los agentes encontraron en el maletero del vehículo numerosas herramientas y un bidón de plástico con unos 40 litros de gasóleo.

La Guardia Civil procedió a intervenir cautelarmente los objetos al no acreditar su licita procedencia. Además, constataron que el bidón encontrado se corresponde con los utilizados para el vaciado de depósitos de vehículos situados en el establecimiento comercial.