Detenido un joven de 19 años en Ribadeo (Lugo) acusado de seis delitos de daños por incendios en vehículos

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en la localidad lucense de Ribadeo a un joven de 19 años de edad como presunto autor de seis delitos de daños por incendio, un delito de daños en un establecimiento comercial y tres delitos de hurto en el interior de vehículos.

Según ha detallado el Instituto Armado en un comunicado, la investigación se inició tras tener constancia de incendios y sustracción de efectos en el interior de vehículos en la localidad ribadense.

Este operativo dio como resultado la detención del presunto autor, tras sorprenderlo "in fraganti" cuando acababa de incendiar un turismo estacionado en una calle de Ribadeo y trataba de sustraer efectos de su interior.

Así, la intervención de los agentes logró extinguir las llamas, que empezaban a propagarse por los asientes del vehículo, y poco después lograron detener al presunto autor, "el cual había incendiado minutos antes un segundo vehículo en el muelle de la localidad, resultando este totalmente calcinado", y alcanzando las llamas a otros dos vehículos.

Con todo, la investigación continúa abierta y no se descarta que la persona detenida pudiera estar implicada en otros hechos delictivos. Las diligencias policiales han sido puestas a disposición judicial.