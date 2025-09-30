Detenido en Lugo un conductor sin carné tras huir de la Policía a toda velocidad y con droga en el vehículo

Denunciados varios conductores en Lugo por circular sin el permiso en vigor tras la pérdida de todos los puntos - POLICÍA LOCAL DE LUGO

LUGO 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional han detenido en Lugo a un conductor que huyó de los agentes que le dieron el alto, circulando sin carné y a gran velocidad por varias calles de la ciudad.

Según han informado fuentes policiales, los hechos ocurrieron en la noche del pasado martes, cuando una dotación de la Policía Local detectó una maniobra sospechosa de un conductor en la calle Tui. El conductor hizo ademán de estacionar pero, al percatarse de la presencia policial, abandonó bruscamente dicha maniobra.

Ante su actitud, la Policía comprobó los datos de matrícula y averiguó que el coche circulaba con la ITV caducada y que su titular carecía de permiso de conducción en vigor, por lo que le dieron el alto.

El conductor hizo caso omiso de las indicaciones de los agentes y emprendió la huida a gran velocidad por varias calles de Lugo, hasta incorporarse a la N-6 en dirección A Coruña, llegando a alcanzar velocidades superiores a los 150 km/h.

El coche sospechoso acabó accediendo al interior de un centro de lavado del Polígono de O Ceao, donde los agentes bloquearon la salida, y el conductor descendió bruscamente del coche, iniciando la fuga a pie y desobedeciendo los reiterados avisos de los policías para que se detuviera.

Finalmente, a pesar de la persecución y del apoyo de otras dotaciones, el sospechoso logró huir escondiéndose entre la vegetación de las inmediaciones y dejando el vehículo abandonado. En el interior del mismo, los agentes encontraron varias bolsas con sustancias estupefacientes (más de 100 gramos de distintas drogas), y documentación a nombre del sospechoso, conocido de la Policía por intervenciones anteriores.

El coche fue precintado y se solicitó una ITV extraordinaria, ante las graves deficiencias que presentaba, como la ausencia de cinturón de seguridad en el asiento del copiloto o la existencia de compartimentos manipulados.

Durante esta intervención, los agentes localizaron en una zona próxima un segundo vehículo sospechoso, cuyo titular también es conocido de las fuerzas de seguridad por sus antecedentes. El conductor no pudo dar una explicación coherente sobre su presencia en ese paraje apartado y los agentes encontraron en su poder un pasamontañas, una bolsa con balines y un teléfono móvil del que no pudo explicar su origen.

Horas después, ya al día siguiente, la Policía Local fue informada de que el conductor huido había sido detenido por la Policía Nacional, y de que se había mostrado muy violento y poco colaborador.

La Policía instruyó diligencias por varios delitos e infracciones administrativas: circular sin carné, circular con la ITV caducada, desobeceder las indicaciones de los agentes y tenencia de sustancias estupefacientes, entre otras..