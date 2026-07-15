Detenido en Lugo un fugitivo de 46 años reclamado por Estados Unidos por tráfico de drogas

LUGO, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre español de 46 años de edad y sobre el que pesaba un orden de detención internacional a petición de Estados Unidos por su implicación en un delito de tráfico de drogas ha sido detenido en Lugo.

De ello ha informado este miércoles la Policía Nacional, que explica que agentes de Lugo procedieron a su arresto en la madrugada del pasado 12 de julio, cuando los agentes detectaron que sobre el individuo pesaba una orden internacional de búsqueda y detención.

Tras ello, la Policía Nacional ha explicado que fue arrestado con las garantías legales de los motivos e informado de los derechos que le asisten, en una calle cercana a Ronda das Fontiñas.

El detenido fue posteriormente trasladado a dependencias policiales, tras lo que fue puesto a disposición judicial de la Audiencia Nacional.