Detenido en Lugo por robar el bolso con 200 euros a una octogenaria, que tuvo que ser atendida en el hospital

LUGO, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha informado de la detención en Lugo de un hombre como autor de un robo con violencia cometido sobre una mujer octogenaria, que tuvo que ser trasladada al hospital para recibir asistencia médica.

Los hechos ocurrieron el día 28 de octubre, a las 15.30 horas, en el portal de un edificio situado en Rúa Lousas. El ladrón, después de seguir a una mujer mayor desde la Avenida da Coruña, entró tras ella en el portal. Ante la resistencia de esta al robo, forcejeó con ella hasta tirarla al suelo, quitándole el bolso, tras lo cual huyó del lugar a la carrera.

La víctima tuvo que ser trasladada al Hospital para recibir asistencia médica y, según ha informado la Policía Nacional, en el bolso robado llevaba 200 euros en efectivo.

Identificado el autor del robo, fue detenido dos días después y puesto a disposición judicial.