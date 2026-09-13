Detenido como presunto autor de la muerte de su madre un hombre en Ponteareas (Pontevedra)

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido este domingo en Ponteareas (Pontevedra) a un hombre como presunto autor de la muerte violenta de su madre, según han confirmado fuentes conocedoras del caso consultadas por Europa Press.

En concreto, el cuerpo de la fallecida fue encontrado con signos de violencia con arma blanca, según han detallado estas mismas fuentes.

Con todo, el presunto autor se encuentra bajo custodia de la Guardia Civil, que procederá a investigar lo sucedido.