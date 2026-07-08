Detenido un vecino de Ordes (A Coruña) acusado de varios incendios tras ser sorprendido cuando iniciaba un foco - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un vecino de Ordes (A Coruña) ha sido detenido acusado de varios incendios forestales tras ser sorprendido cuando iniciaba un nuevo foco y con diverso material relacionado con la actividad incendiaria.

Según ha informado la Guardia Civil, la investigación se inició a principios de julio después de que se registrase una sucesión de incendios forestales en las inmediaciones del núcleo rural de Cestaños, en Ordes.

La proximidad temporal y geográfica de los distintos focos, sumada a las primeras valoraciones de la inspección ocular realizadas sobre el terreno, hicieron sospechar a los investigadores que los hechos respondían a una misma acción deliberada e intencionada.

Ante la persistencia de los fuegos y el grave riesgo para los residentes y las edificaciones de la zona, la Guardia Civil estableció un dispositivo de vigilancia adaptado a las condiciones del terreno forestal para identificar al responsable y evitar nuevos siniestros.

En la mañana del pasado 4 de julio, los investigadores detectaron movimientos anómalos en una masa forestal cercana al escenario de los incendios de días anteriores y donde ese mismo día se declaró un primer foco que pudo ser atajado con rapidez.

A continuación, el sospechoso se desplazó hacia otra masa forestal colindante donde, pocos minutos más tarde, se originó un segundo foco de fuego.

Esta secuencia de los hechos permitió a las patrullas policiales intervenir de manera inmediata y flagrante, procediendo a la detención del presunto autor en el propio escenario.

DIVERSO MATERIAL INCENDIARIO EN SU DOMICILIO

Tras ello, los agentes de la Guardia Civil registraron el domicilio del sospechoso, donde localizaron e intervinieron diversos efectos directamente vinculados con la actividad ilícita investigada. Entre el material incautado destaca un recipiente con combustible, un caldero empleado para el transporte de material vegetal seco y un encendedor presuntamente utilizado para iniciar el fuego.

Asimismo, se comprobó la existencia de un reguero de una sustancia que comunicaba el almacén de combustible con las inmediaciones del punto de inicio del segundo incendio, vestigio plenamente coincidente con los datos recabados en la inspección ocular.

La confluencia de indicios y las valoraciones efectuadas por los Agentes Medioambientales permitieron determinar una actividad incendiaria continuada, descartando que los focos respondieran a reproducciones fortuitas de siniestros anteriores.

Los hechos se agravan al producirse a solo 37 metros de una vivienda y al haber otras edificaciones dentro de un radio de 200 metros. Todo ello coincidiendo, además, con un episodio de elevadas temperaturas y un Índice de Riesgo Diario de Incendio Forestal (IRDI) clasificado como ALTO.

Las diligencias policiales instruidas, junto con el detenido y los efectos intervenidos, fueron puestas a disposición del Tribunal de Instancia de Ordes, cuya autoridad judicial decretó el ingreso en prisión provisional del implicado.

El hombre está acusado de un delito continuado de incendio forestal y la actuación se ha desarrollado en el marco de la Operación Antorchados.

La operación ha sido llevada a cabo de forma conjunta por el Equipo ROCA de la Compañía de Santiago de Compostela y el Seprona de Milladoiro, contando con el apoyo del Puesto de Ordes y la coordinación de la Uprona de la Comandancia de A Coruña, además de la colaboración técnica de los Agentes Medioambientales del Distrito Forestal III (Santiago-Meseta Interior).