Detenido un vecino de Ourense acusado de vender una caravana y un coche en La Rioja y no entregar los vehículos

Vehículos incautados. - GUARDIA CIVIL

OURENSE, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Equipo Roca de la Guardia Civil de Ourense ha detenido a un vecino de Ourense de 45 años de edad acusado de vender una caravana y un coche en Nalda (La Rioja) y no entregar los vehículos al comprador.

Según ha informado el Instituto Armado, en la denuncia presentada en La Rioja un ciudadano exponía que le había abonado 66.600 euros por la compra de una caravana y un coche que el ahora detenido no le entregó.

Finalmente, los agentes se incautaron de los dos vehículos relacionados con el hecho delictivo en el momento en que el detenido se disponía a pasar la revisión de ITV en Ourense.

Por estos hechos, se le acusa de un presunto delito de estafa. Además, sobre él figuran otras dos imputaciones por estafa en los juzgados de Logroño y Badajoz.

ORDEN DE BÚSQUEDA

Por otro lado, la Guardia Civil de Verín ha detenido a un ciudadano rumano de 66 años sobre el que pesaba un señalamiento de búsqueda y detención para extradición de Interpol.

En concreto, tal y como ha trasladado el Instituto Armado, se le acusa de una conducta delictiva ocurrida en el Principado de Andorra.