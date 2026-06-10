Detenido un vecino de Pontedeume (A Coruña) al que le intervinieron 129 gramos de cocaína y 107 gramos de hachís

Detenido por tráfico de drogas un vecino de Pontedeume (A Coruña) - GUARDIA CIVIL

SANTIAGO DE COMPOSTELA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un vecino de Pontedeume (A Coruña) como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, y al que le han intervenido 129 gramos de cocaína, 107 gramos de hachís, dos básculas de precisión y 400 euros en efectivo.

Según han informado fuentes de la Comandancia de A Coruña, los hechos ocurrieron cuando una patrulla que estaba realizando labores de prevención le dio el alto a un turismo para comprobar la documentación del conductor y del vehículo.

El hombre al volante comenzó a mostrar una actitud nerviosa, lo que levantó las sospechas de los agentes. Así, los guardias realizaron un registro y encontraron, en uno de los bolsillos de su cazadora, un envoltorio de plástico con unos polvos blancos, supuestamente cocaína, con un peso de 110 gramos, por lo que se procedió a su detención.

Posteriormente, en el registro de su vivienda, la Guardia Civil encontró otras 38 bolsas de plástico, con 0,5 gramos cada una de cocaína, así como 10 'bellotas' y una tableta de hachís, dos básculas de precisión y 400 euros.

El detenido y las diligencias practicadas fueron puestos a disposición del tribunal de instancia de Betanzos.