Detenido en Vigo un conductor bajo los efectos de las drogas que llevaba a su hija menor sin silla ni cinturón

Vehículo policial ante el puente de Rande. - POLICÍA NACIONAL

VIGO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Vigo-Redondela han detenido la pasada madrugada a un conductor, al que sorprendieron circulando bajo los efectos de las drogas, llevando a su hija de 9 años sin silla ni cinturón, y que tenía en el coche varias bolsas de marihuana.

Según han informado fuentes policiales, agentes que realizaban labores de vigilancia en un vehículo camuflado dieron el alto en ua calle del centro de Vigo a un coche con matrícula portuguesa, al percatarse de que viajaba en él una menor sin ningún sistema de retención.

Cuando el conductor bajó la ventanilla, los policías percibieron un fuerte olor a marihuana, por lo que llevaron a cabo un registro, en el que se incautaron de varias bolsas con esta droga.

Además, el conductor fue sometido a las pruebas de tóxicos, que dieron resultado positivo para cocaína y opiáceos. Ante la gravedad de los hechos, el turismo fue retirado al depósito municipal y el conductor quedó detenido por un supuesto delito de tráfico de drogas (además de los delitos contra la seguridad vial)

La niña fue atendida por los agentes y trasladada a Comisaría, donde se establecieron los protocolos de protección de menores. Desde allí se contactó con su madre, que estaba en Portugal, para que acudiese a Vigo, donde recogió a la menor.