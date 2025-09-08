Detenido en Vigo por delito de odio un varón por insultar e increpar a varias personas por su orientación sexual

VIGO 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de la Comisaría de Vigo han detenido a un hombre como autor de un presunto delito de odio, tras haber proferido insultos homófobos, alzando la voz y de forma reiterada, hacia varias personas que paseaban por la calle o estaban trabajando.

Según han informado fuentes policiales, el hombre se dedicaba a insultar y a increpar a personas por su orientación sexual, acosándolas hasta tal punto que una de las víctimas se vio obligada a abandonar su puesto de trabajo varias veces debido a la "situación de humillación" que le causaba el investigado. Estos hechos se prolongaban durante horas, en una calle peatonal de la ciudad olívica.

Los hechos que dieron inicio a la actuación policial ocurrieron a finales de agosto, cuando el 091 recibió una llamada porque un varón estaba increpando a cuatro mujeres. La denunciante explicó que estaba paseando por la calle de la mano de su pareja, en compañía de otra pareja amiga, y que el hombre comenzó a gritarles y a referirse a su orientación sexual, "repitiendo frases en bucle mientras las miraba fijamente".

Durante la intervención, un trabajador de la zona se aproximó a los agentes para informarles de que lo ocurrido no era un hecho aislado, ya que ese hombre había repetido ese comportamiento hacia él en varias ocasiones en los últimos tres meses. Según su relato, de manera constante y varias veces a la semana, el investigado le increpaba y le atacaba verbalmente por su orientación sexual.

El trabajador explicó que esos episodios le habían provocado una situación de estrés y ansiedad, y que se había visto obligado a abandonar su puesto en varias ocasiones. Asimismo, señaló que esta situación se repetía por parte del varón, coaccionando a persona que se encontraban en la calle, a los que llegaba a acosar durante horas.

Por todo ello, la Policía procedió a la detención de este hombre, como presunto autor de un delito de odio, e informó a las víctimas de la conveniencia de presentar denuncia por estos hechos en Comisaría.