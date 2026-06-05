Detenido en Vigo tras una persecución a gran velocidad por la AP-9 y varias calles de la ciudad

VIGO, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Local y Nacional han detenido en Vigo a un varón de 32 años de edad, D.A.J.N., como presunto autor de un delito contra la seguridad vial y otro de desobediencia, tras una persecución a gran velocidad por la autopista AP-9 y por varias calles de la ciudad olívica.

Según han informado fuentes policiales, los hechos ocurrieron en la madrugada de este viernes, cuando una dotación del 092 que estaba en la calle Isaac Peral observó a un conductor accediendo a la autopista a gran velocidad desde la calle Areal.

Aunque los agentes le dieron el alto, el conductor hizo caso omiso y emprendió la huida a gran velocidad por la autopista, perseguido por la Policía. Tras salir de la AP-9 en Chapela, volvió a acceder a la autopista en dirección a Vigo y salió por el vial que lleva al aeropuerto, recorriendo varias calles de forma temeraria, a gran velocidad, llegando a superar los 120 kilómetros por hora en vías urbanas, y obligando a otros usuarios de la vía a maniobrar para evitar un accidente.

A la altura de la Avenida da Ponte, la Policía intentó establecer un punto de corte de tráfico con el coche patrulla en la vía, pero los agentes tuvieron que echarse a un lado apresuradamente, porque el conductor no frenó en ningún momento.

Finalmente, fue interceptado en la rotonda de la confluencia de Avenida del Tranvía con la salida de la autopista, cuando varios coches de Policía Local y Policía Nacional lo bloquearon. El sospechoso perdió el control de su vehículo y acabó empotrado contra una farola.

Los agentes procedieron a su detención por delito contra la seguridad vial y por desobediencia grave.

TRÁFICO DE DROGAS

Por otra parte, la Policía Local de Vigo también ha informado de la detención de una mujer de 26 años de edad, S.R.R., como supuesta autora de un delito de tráfico de drogas.

La intervención tuvo lugar el pasado miércoles, cuando la Policía acudió a un inmueble de la Avenida de la Florida, después de que un particular informase de que se había producido un altercado en un domicilio.

Según han explicado fuentes policiales, uno de los moradores del domicilio había llegado acompañado de otras personas para consumir drogas, y se había iniciado una discusión al encontrarse en la vivienda con dos menores.

Cuando los agentes entraron, localizaron en una de las estancias a dos hombres y una mujer consumiendo drogas. Al identificar a la mujer, descubrieron que llevaba 10 gramos de cocaína, 1,5 gramos de heroína, una báscula y 255 euros en billetes. Por estos hechos, fue detenida por un delito contra la salud pública.