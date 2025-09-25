Los detenidos por el alijo de cocaína en A Pobra pasarán a disposición judicial este viernes en Muros (A Coruña)

Personal de la Policía Nacional trabaja en un operativo, a 24 de septiembre de 2025, en Pontevedra, Galicia. - Elena Fernández - Europa Press

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las 11 personas que fueron detenidas este miércoles en las comarcas de O Salnés y de O Barbanza vinculadas con el alijo de más de 3.500 kilos de cocaína en A Pobra do Caramiñal pasarán previsiblemente este viernes a disposición de la jueza del Tribunal de Instancia de Muros.

La operación 'Saona', llevada a cabo por agentes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO), en colaboración con la DEA nortamericana, deja por el momento 11 detenidos, que se suman a los tres que fueron arrestados en un primer momento en A Pobra, y 18 registros en la provincia de A Coruña y en el municipio pontevedrés de Cambados, entre ellos, en un taller de embarcaciones ubicado en Aldea Tragove, vinculado con una empresa de alquileres náuticos en Sanxenxo.

Las primeras detenciones se produjeron el sábado 14 de septiembre cuando se arrestó a tres hombres, uno de nacionalidad colombiana y dos ecuatorianos, tras el hallazgo de la droga, que llegó a las costas gallegas, posiblemente, en un narcosubmarino.

La titular del Tribunal de Instancia de Muros ya decretó el pasado martes el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para los tres detenidos.

Fueron agentes del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco) Galicia los que interceptaron la sustancia estupefaciente después de que se cayera del vehículo que la transportaba a raíz de un operativo policial. Fueron en ese momento en torno a 1.000 los kilos localizados.

El hallazgo del segundo alijo se produjo tras la información proporcionada por la Policía Nacional. Agentes municipales realizaron una inspección perimetral por las zonas en las que podría encontrarse y, finalmente, la encontraron.