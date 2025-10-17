Detenidos los autores de múltiples hurtos de teléfonos en las fiestas del San Froilán, en Lugo

LUGO 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Investigaciones llevadas a cabo por miembros de la Brigada de Policía Judicial de la Policía Nacional de Lugo, con la colaboración de indicativos de Seguridad Ciudadana, han conseguido detener a dos varones considerados los autores del hurto de teléfonos móviles de alta gama.

Según informa la Policía Nacional, durante las pasadas fiestas de San Froilán se estaba detectando un incremento de hurtos de teléfonos móviles en locales de ocio de la ciudad. Por esta razón por parte de la Comisaría Provincial de Lugo se procedió al establecimiento de un dispositivo para la localización de los autores.

Fruto de esta operación, tras ser detectados por los miembros del grupo de investigación, con la colaboración de un indicativos de radiopatrullas, logran interceptar y detener a los autores, con varios de los terminales robados, siendo puestos a disposición de la autoridad judicial.

La Policía Nacional no descarta que puedan estar implicados en más hechos similares por lo que la investigación sigue abierta. Hasta el momento, se han recuperado cinco terminales de telefonía móvil, valorados en unos 5.000 euros.