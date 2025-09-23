Detenidos cuatro hombres acusados de robar cobre en un parque eólico de Valdoviño (A Coruña)

La Guardia Civil suma ya doce personas detenidas en lo que va de año por este tipo de ilícitos en la comarca de Ferrol

A CORUÑA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Equipo ROCA de la Guardia Civil de Ferrol ha detenido a cuatro hombres, vecinos de Ferrol, que fueron sorprendidos 'in fraganti' mientras sustraían cable de cobre instalado en el interior de un aerogenerador del parque eólico de Valdoviño.

Según ha destacado el Instituto Armado, esta actuación se enmarca dentro de los diferentes dispositivos realizados por unidades de la compañía de Ferrol ante la proliferación de grupos organizados que tienen como objetivo la sustracción de este tipo de material en estas instalaciones.

Así, la Guardia Civil ha señalado que la detención reciente es el resultado de la intensificación de las labores de vigilancia y control en las zonas de parques eólicos de Ferrolterra.

Y es que, este mismo año, los diferentes dispositivos realizados por los puestos de San Sadurniño y Fene dieron como resultado la detención previamente de ocho personas que habían desvalijado el cable de cobre de varios aerogeneradores del parque eólico de As Somozas.

De este modo, en el conjunto de las operaciones, la Guardia Civil ha llegado a recuperar más de 460 kilos de este material y ha intervenido diferentes herramientas utilizadas para su corte y manipulación.

Con la última actuación en Valdoviño, la Guardia Civil suma ya doce personas detenidas en lo que va de año por este tipo de ilícitos en la comarca de Ferrol.