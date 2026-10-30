Detenidos cuatro menores implicados en una "violenta reyerta" durante las Festas da Mercé de Conxo en Santiago

SANTIAGO DE COMPOSTELA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la UDEV de Santiago de Compostela, han detenido a cuatro menores de edad por su presunta implicación en una "violenta reyerta" ocurrida el pasado mes de septiembre, durante la celebración de las Festas da Mercé en el barrio compostelano de Conxo.

Según han informado fuentes policiales, durante los festejos un joven fue agredido por varias personas, que le ocasionaron lesinoes de diversa consideración, "incluidas heridas por arma blanca".

Las investigaciones llevadas a cabo por la UDEV permitieron identificar a los presuntos autores de estos hechos, cuatro chicos menores de edad que ya han sido detenidos.

La Policía les imputa los supuestos delitos de lesiones, amenazas y riña tumultuaria. Las diligencias fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía de Menores de A Coruña.

Desde Comisaría se ha informado de que esta actuación se enmarca en las labores de investigación y esclarecimiento de hechos delictivos desarrolladas por el Grupo de Delincuencia Especializada y Violenta de la Comisaría de Santiago de Compostela, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y contribuir a la prevención de episodios de violencia en espacios públicos y durante acontecimientos multitudinarios.