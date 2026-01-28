Detenidos dos hombres en A Coruña tras robar el catalizador de una furgoneta estacionada en la vía pública

Un coche y un agente de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL.

A CORUÑA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de A Coruña detuvo a dos hombres tras robar el catalizador de una furgoneta que estaba estacionada en la avenida Lamadosa.

Según ha informado el cuerpo policial en un comunicado, los hechos sucedieron a las 05.00 horas del 27 de enero y fue un viandante el que observó a un hombre con una sierra radial en los bajos de una furgoneta.

Además, le pareció extraño que otro vehículo circulase adelante y atrás en esa avenida, a los dos lados de la furgoneta, por lo que decidió llamar al 091.

Un indicativo policial se desplaza al lugar, comprobando los bajos de la furgoneta referida y observando que varios tubos habian sido cortados para robarle el catalizador.

Los agentes localizaron a uno de los hombres en la calle Cabanas y llevaba toda la ropa y las manos manchadas de grasa. Además, vieron en calles aledañas al vehículo que alertaba ante la presencia policial, pero se dio a la fuga. Con todo, fue interceptado en la calle Vila de Miño y es detenido su conductor.

Asimismo, los agentes encontraron el catalizador de la furgoneta oculto tras unos arbustos cercanos y las herramientas usadas en el robo fueron localizadas en un contenedor de basura.