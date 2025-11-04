Detenidos dos hombres en Lugo acusados de robar en el interior de furgonetas

LUGO, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional detuvo en Lugo durante el fin de semana a dos varones como presuntos autores de varios robos con fuerza en interior de vehículos, dentro del operativo que la Comisaría Provincial estableció con motivo de los hurtos que se produjeron a lo largo del mes de octubre.

Tal y como ha explicado la Policía en una nota de prensa, durante el mes pasado se produjeron varios robos en interior de vehículos. Los autores siempre empleaban el mismo modus operandi y el mismo modelo de vehículo o igual forma de acceso. Por este motivo, la Comisaría Provincial estableció un operativo para tratar de detener a los autores.

Según ha detallado, se trataba principalmente de vehículos industriales que en su parte delantera cuentan con una luna dividida en dos partes, una ventanilla practicable y otra fija de forma triangular, que era la que utilizaban para perpetrar el robo.

De este modo, fracturaban un pequeño cristal y accedían a la manilla de apertura o a los mandos habilitados con el mismo fin para acceder al interior del vehículo.

Tras la comisión de uno de estos robos en el interior de una de las furgonetas, se recibió una llamada en la Sala del 091, que movilizó el operativo establecido para la interceptación de los ladrones.

El autor fue localizado en las inmediaciones del lugar del hecho, portando material robado del interior de la furgoneta, por lo que fue detenido.

Por otro lado, al día siguiente, un ciudadano advertía de que un varón en la zona de As Gándaras estaba tanteando los vehículos estacionados.

Tras realizar una búsqueda en la zona, finalmente los agentes localizaron al ladrón 'in fraganti' en el interior de una furgoneta después de haber fracturado una ventanilla para acceder y lo detuvieron.