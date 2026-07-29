Detenidos dos hombres como presuntos autores de varios robos en establecimientos de la capital ourensana

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos hombres como presuntos autores de al menos dos delitos de robo con fuerza cometidos en la madrugada del pasado 22 de julio en establecimientos comerciales de la capital ourensana.

Según ha detallado el Cuerpo en una nota de prensa, investigaciones llevadas a cabo por el Grupo UDEV (Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta) de la Brigada de Policía Judicial, permitieron acreditar la participación de ambos en sendos robos.

En el primero de ellos, los autores lograron forzar la puerta de un establecimiento dedicado a la hostelería y apoderarse de varios objetos y dinero en efectivo por valor de más de 5.000 euros.

Momentos después, los mismos autores lograron acceder al interior de una farmacia, sustrayendo dinero en efectivo, para posteriormente huir del lugar a bordo de un vehículo.

Practicadas todas las gestiones y diligencias por parte de la unidad investigadora, los agentes lograron identificar a los dos presuntos autores, procediendo a su localización, detención y traslado a dependencias policiales.

Durante la investigación, los agentes atribuyeron a uno de los detenidos la autoría de otros seis robos con fuerza cometidos desde finales del mes de junio. Cuatro de los robos tuvieron lugar entre los días 28 y 29 de junio en establecimientos comerciales de hostelería, sitos en los barrios del Posío, Polvorín y Couto respectivamente.

Utilizando un modus operandi similar, el autor forzaba las diferentes vías de acceso a los establecimientos para, una vez en su interior, obtener un botín que en el conjunto de estos hechos ascendía a unos 2.000 euros a mayores de todos los daños causados. Días después, el mismo autor forzó las puertas de acceso de dos establecimientos del centro y del barrio de la Residencia, donde logró apoderarse de más de 5.000 euros en total.

Los detenidos han sido puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de Guardia, que ha decretado el ingreso en prisión para el detenido al que se le atribuyen ocho delitos de robo con fuerza en las cosas.