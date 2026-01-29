Detenidos dos hombres por robar dos televisores en un camión estacionado en el polígono de O Ceao (Lugo)

Archivo - Agentes de la Policía Local de Lugo - POLICÍA LOCAL DE LUGO - Archivo

LUGO, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Lugo ha detenido a dos hombres como presuntos autores de un robo con fuerza al apropiarse de dos televisores en el interior de un camión estacionado en el polígono industrial de O Ceao.

Tal y como ha informado este jueves el Cuerpo en un comunicado, tras haber recibido el 092 varias llamadas de ciudadanos alertando de un posible robo en curso, los agentes lograron localizar a los dos sospechosos en las inmediaciones de la zona, junto con las dos televisiones que habían sido robadas del vehículo. Ambos detenidos han sido ya puestos a disposición judicial.

Así, los agentes se entrevistaron con los testigos y recopilaron los datos del titular del camión afectado, comprobando que había señales de manipulación de la plataforma elevadora trasera de dicho vehículo, cuyo mecanismo había sido forzado para poder acceder así al su interior.

Asimismo, la Policía ha señalado que los dos televisores están valorados en más de 1.500 euros y ya han sido recuperados y devueltos a su propietario. En esta lína, han explicado que uno de los detenidos portaba una mochila con 15 kilogramos de cobre pelado, "sobre cuya procedencia se están realizando las gestiones correspondientes".

OTRAS ACTUACIONES

En este sentido, el Cuerpo ha informado de otras actuaciones emprendidas en la ciudad, entre ellas varias intervenciones en domicilios para ayudar a personas que han sufrido caídas en sus viviendas sin poder levantarse por sí solas.

Los agentes también han llevado a cabo una intervención con un hombre de avanzada edad que presentada señales de desorientación, detectado de madrugada en la Ronda da Muralla. El hermano del afectado confirmó que el hombre padecía demencia y ya había sufrido un episodio similar anteriormente.

Además, los agentes han destacado otra intervención policial basada en la supervisión de un hombre en estado de embriaguez, cuyo servicio terminó cerrándose tras comprobar la autonomía y estado general del afectado.