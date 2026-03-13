Detenidos dos hombres en Tui (Pontevedra) al desmantelar un punto de venta de drogas en un establecimiento de automoción

Dinero intervenido en el operativo en Tui. - GUARDIA CIVIL DE PONTEVEDRA

PONTEVEDRA, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Equipo del Seprona junto con el equipo de investigación de la Guardia Civil de Tui detuvo a dos hombres, de 61 y 29 años, por un delito contra la salud pública tras desarticular un punto de venta de sustancias estupefacientes.

Según ha informado el Instituto Armado en un comunicado, los hechos se produjeron el 9 de marzo cuando los agentes realizaron una inspección rutinaria en un establecimiento de automoción de la localidad pontevedresa.

Tras revisar las diferentes instancias y el material de trabajo, encontraron botes de pintura que contenían varios envoltorios blancos, bolsas de envasar al vacío, dos envoltorios con lo que parecía ser sustancias estupefacientes y una cantidad considerable de billetes de diferente valor.

Las sustancias localizadas fueron analizadas y arrojaron positivos en heroína (53.92 gramos) y cocaína (16.03 gramos), y los billetes encontrados sumaron un total de 8.900 euros.

Los agentes, durante la inspección, también localizaron una báscula electrónica de precisión, en cuya superficie observan un trozo de plástico blanco, idéntico al envoltorio que envolvía la droga.

Por todo ello, procedieron a detener al gerente y al empleado de la empresa por un por un presunto delito de tráfico de drogas.

La Guardia Civil indicó que, a lo largo de los años, saliendo del establecimiento donde realizaron la inspección, detuvieron a tres personas por delito de tráfico de drogas, siendo intervenido un total de 92 gramos de cocaína y 11 gramos de heroína.